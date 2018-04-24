Якоб постучал по дереву перед депутатами

Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб считает главными успехами Екатеринбурга достигнутый городом «полуторамиллионный» статус по населению и реконструкцию улично-дорожной сети у Центрального стадиона (ныне — «Екатеринбург Арена»). Об этом он заявил 24 апреля, выступая с отчетом на заседании гордумы, передает корреспондент "Уралинформбюро"

По мнению Якоба, толчком к переменам стала подготовка столицы Урала к чемпионату мира по футболу-2018. Если бы не турнир, уверен он, соединение проспекта Ленина с улицей Татищева было бы отложено на неопределенный срок, хотя изначально оно было прописано еще в Генплане 1972 года.

"Наверное, мы бы гораздо медленнее обновляли автобусный парк Екатеринбурга. А 170 новых автобусов (закупленных к ЧМ-2018 — прим. ред.) теперь останутся городу в наследство от мундиаля. Благоустройство территории рядом с Дворцом молодежи и изменение схемы движения транспорта на этом участке также произошло благодаря чемпионату. Кроме того, мы бы вряд ли нашли силы и возможности для реконструкции четырех крупных спортивных площадок города", — заметил глава городской администрации.

В коммунальной сфере несомненным успехом сити-менеджер считает сдачу в строй ТЭЦ «Академическая», а в вопросе межнациональных и межконфессиональных отношений — достигнутую атмосферу сотрудничества и согласия. «Хочется постучать по дереву, но мы избежали вещей, которые в других регионах происходят», — напомнил чиновник, не конкретизировав при этом, какие регионы и инциденты он имеет в виду.

Кроме того, Александр Якоб напомнил, что за период с 2013-го по 2018 год сеть дошкольных учреждений Екатеринбурга увеличилась на 23 000 мест, а в системе здравоохранения началась реализация муниципальных программ «Электронная очередь», «Открытая регистратура» и «Бережливая поликлиника».