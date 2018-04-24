Как развивают малую авиацию в регионах Дальнего Востока

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Малая авиация на Дальнем Востоке сегодня остается одним из самых востребованных видов транспорта. Только в прошлом году услугами этого вида транспорта воспользовались более 763 тыс. человек, что на 34% больше, чем годом ранее.

Такие регионы как Якутия , Приморье, Хабаровский край и Сахалин успешно реализует собственные программы развития этого вида транспорта. Между тем, даже этим регионам требуется сегодня федеральная поддержка, особенно для расширения маршрутной сети и модернизации малых аэропортов.

Чтобы помочь регионам развивать малую авиацию, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока предлагает рассмотреть возможность обнуления ставок сборов государственных предприятий на социально значимых авиамаршрутах на Дальнем Востоке. Об этом глава Минвостокразвития Александр Галушка говорил на итоговой коллегии министерства в начале марта во Владивостоке

Как обстоят дела с доступностью внутрирегиональных авиамаршрутов в регионах Дальнего Востока, как власти и авиакомпании решают возникающие проблемы — в материале ТАСС.

Плюсы и минусы обнуления

В Минвостокразвития уверены, что развитие внутрирегиональной маршрутной сети авиаперевозок — одно из основных условий повышения качества жизни населения Дальнего Востока. Для этого необходимо снижать стоимость авиаперевозок и расширять маршрутную сеть. Одной из мер достижения этих целей должно стать обнуление ставок сборов государственных предприятий на социально значимых авиамаршрутах на Дальнем Востоке.

"Обнуление ставок сборов казенных предприятий для социально значимых маршрутов на Дальнем Востоке поможет минимизировать для авиакомпаний расходную часть, что, в свою очередь, обеспечит снижение стоимости авиабилетов до 15% и поможет увеличить пассажиропоток до 30%", — сообщает пресс-служба министерства.

Сегодня нулевые ставки сборов для социально значимых перевозок установили в Приморском крае , что уже позволило снизить стоимость авиабилета на 15% и сделать авиационный тариф более доступным для населения. Стоимость авиабилетов в Приморье на внутренних маршрутах сегодня сопоставима с билетом на междугородние автобусы и составляет от 750 рублей до 2,4 тыс. рублей за перелет.

Между тем не все регионы согласны пойти по этому пути. Так, аэропортовые сборы являются единственными доходами малых аэропортов, расположенных на территории Сахалинской области , и зачастую воздушные суда, осуществляющие перевозку пассажиров на внутриобластных маршрутах, являются единственными обслуживаемыми аэропортами самолетами. Их отмена на Сахалине невозможна, считают в минтрансе Сахалина.

"Отмена аэропортовых сборов на внутриобластные авиарейсы приведет к значительному увеличению расходов бюджета Сахалинской области, что в связи с внесением изменений в бюджетный кодекс РФ не представляется возможным", — сказали ТАСС в минтрансе региона.

Инфраструктура аэропортов

Между тем в регионах считают, что обнуление ставок — не единственная мера, которая должна способствовать развитию малой авиации. Большую роль должно сыграть включение проектов модернизации аэропортовой инфраструктуры в различные федеральные программы.

Особо остро этот вопрос стоит в Якутии, где лишь 9 из 32 аэропортов имеют искусственное покрытие взлетно-посадочных полос и могут работать круглогодично, рассказали ТАСС в министерстве транспорта и строительства региона.

Как надеются в республике, решить эту проблему позволит включение модернизации 15 малых аэропортов в федеральную программу с общим финансированием работ 26,8 млрд рублей.

В Хабаровском крае, по информации пресс-службы регионального министерства строительства и транспорта, часть местных аэропортов перевели из краевой собственности в ФКП «Аэропорты Дальнего Востока». Финансирование из федерального бюджета расходов на их содержание позволило повысить техническую оснащенность, кадровую обеспеченность и регулярность полетов.

Однако в целом ряде отдаленных сел проблемы с малыми аэропортами решить пока не удалось. Так, в аэропортах Охотск, Аян и Херпучи взлетно-посадочные полосы не соответствуют нормам, а здания аэропортов давно не ремонтировались. «При этом воздушный транспорт для жителей данных населенных пунктов не имеет альтернативы», — добавили в минтрансе, отметив, что для проведения строительно-монтажных работ необходимо выделение дополнительных средств из федерального бюджета в рамках госпрограммы РФ «Развитие транспортной системы».

Региональные программы

Пока решаются вопросы федеральной помощи, регионы сами принимают меры по развитию малой авиации. При этом четыре региона — Приморье, Сахалин, Хабаровский край и Якутия — вполне успешно реализуют собственные программы в этой сфере.

Так, по данным департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в регионе авиаполеты осуществляются в 15 населенных пунктах по 13 маршрутам, только за два последних года их количество выросло почти в три раза, а частота полетов рейсов — почти в восемь раз. Сегодня в Приморье авиасообщение налажено не только между городами и поселками края и Владивостоком, но и между небольшими удаленными населенными пунктами. Например, самолетом или вертолетом можно отправиться из северного поселка Тернея в затерянный в тайге населенный пункт Амгу, где проживают представители коренных народов. Достичь этих показателей удалось за счет гибкой системы субсидирования и закупки новых самолетов за счет краевого бюджета.

Среди дальневосточных регионов наиболее развита сеть внутренних авиалиний в Якутии. По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Саха, в регионе география полетов насчитывает 180 местных воздушных линий, из которых 80% субсидируется из республиканского бюджета. В региональном авиапарке имеются самолеты Sukhoi SuperJet-100 и Boeing 737-800.

В тройку регионов-лидеров по количеству межрегиональных авиарейсов входит Хабаровский край. Здесь полеты осуществляются по 14 социально значимым направлениям на самолетах Ан-24, Ан-26, L-410, вертолете Ми-8. В региональном министерстве промышленности и транспорта отмечают увеличение спроса на авиаполеты внутри края.

"Увеличение количества перевезенных пассажиров связано с введением новых маршрутов на местных воздушных линиях, выполнением по заявке администраций районов и поручению министерства промышленности и транспорта края дополнительных рейсов при значительном повышении спроса на северных направлениях — по обращениям глав муниципальных районов в 2017 году организовано 18 дополнительных рейсов", — сказали ТАСС в министерстве.

На Сахалине, где малая авиация — один из основных видов транспорта, она получила развитие благодаря системе социальных тарифов, которые субсидируются из областного бюджета. На эту меру поддержки только в этом году из регионального бюджета предусмотрели на компенсацию гражданам по приобретенным билетам 698,9 тыс. рублей, а на предоставление субсидии авиаперевозчику 353,5 млн рублей, рассказали ТАСС в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.