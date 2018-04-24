Анастасия Орлова стала новым лицом Первого канала 

На Первом канале появилась новая ведущая — Анастасия Орлова, которая до сегодняшнего дня работала на ОТР вечерние новости и итоговую информационно-аналитическую программу «Отражение недели».
Появление Орловой в эфире должно помочь Первому канала закрыть свой «дефицит» ведущих, вызванный бэби-бумом. В конце января родила Анастасия Трегубова, в апреле — Ольга Ушакова, а сейчас в декрет ушла Светлана Зейналова.
Как сообщает «Комсомольская правда», Анастасия Орлова родом из Саратова, состоит в браке, ее сыну 11 лет. У Орловой — кандидатская степень по филологии, она специалист по риторике и культуре речи.