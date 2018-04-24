Турчак разделил 17-21 места в рейтинге федеральных чиновников от «Давыдов. Индекс» 

Аналитическое агентство «Давыдов. Индекс» представило апрельский выпуск «Индекса власти», который политэксперты готовят, начиная с марта. Секретарь генсовета «Единой России», сенатор от Псковской области разделил в рейтинге 17-21 места с начальником Росгвардии Виктором Золотовым, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной и директором Совбеза Николаем Патрушевым. Лидерами рейтинга стали председатель правительства Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и министр финансов Антон Силуанов. Владимира Путина эксперты в рейтинг не включают. Слагаемыми оценки, полученной каждым из участников, для экспертов были профессиональная репутация персоны, ее аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов и/или неудач. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».