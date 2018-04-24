За чистый воздух придется платить: сравниваем участки для строительства домов под Тюменью

Шум и пыль от дорог, суета, постоянные пробки, запаркованные дворы и шумные соседи — желая, избавиться от всего этого, тюменцы все чаще задумываются о жизни за городом и решают строить свой дом. Весна — самое подходящее время для выбара земельного участка. Какое направление под Тюменью сейчас по праву считается экологически чистым и где участок можно купить всего за несколько сотен тысяч рублей? Редакция 72.ru вместе со специалистами проанализировала рынок загородной недвижимости ближайшего к областному центру Тюменского района и подготовила полезную информацию для тех, кто еще не решил, где брать участок и строить дом.

Команда 72.ru подготовила удобную шпаргалку о том, как построить дом с нуля. В ней мы рассказали, как приступить к строительству собственного дома, чтобы потом не пожалеть о потраченных нервах и деньгах.

Экологически чистые направления

По данным агентств недвижимости, для постоянного места жительства под Тюменью наибольшей популярностью сегодня среди покупателей пользуются Московский, Ирбитский и Ялуторовский тракты. Именно эти направления являются самыми экологически чистыми. Главная причина этого — отсутствие вредных производств. — Есть несколько причин, по которым эти направления выбирают в первую очередь. Среди таких — хорошая транспортная развязка, экология, красивая природа, роза ветров, состояние и инфраструктура деревень и поселков на данном направлении. Привлекает также расстояние до города, развитие тракта и грунтовые воды. Безусловно, стоимость жилья на этих трактах немного выше, чем на остальных, — рассказал 72.ru Александр Илясов, специалист по недвижимости агентства «СОВА».

Справедливости ради заметим, что цена здесь значительно отличается от предложений на Старо-Тобольском, Тобольском, Велижанском, Ялуторовском и Червишевском трактах. За участок площадью 15 соток в пяти километрах от областного центра по Московскому тракту сегодня просят от 4,5 до 4,7 млн рублей и предложений здесь очень мало. Если отъехать подальше — примерно на 15 километров от Тюмени, — то здесь участок такой же по площади обойдется уже в 1,1 млн рублей. Цены на Московском тракте с каждым годом растут. Еще в 2015 году за 10 соток в 20 километрах от города просили всего 450 тысяч рублей. Сейчас таких выгодных вариантов уже практически нет.

Московский тракт является самым высоким направлением в Тюмени, здесь нет болот и относительно неплохая транспортная развязка. Добраться до ближайших населенных пунктов таких как Дербыши, поселок Московский и деревня Падерина, можно не только на личном, но и на общественном транспорте. Салаирский и Ирбитский тракт уступают Московскому своей транспортной доступностью. Дороги здесь узкие, а пробки — длинные. Летом на Салаирском тракте можно простоять в заторах несколько часов. Помимо местных жителей сюда активно едут отдыхающие и дачники.

На Салаирском тракте находятся детские оздоровительные лагеря и популярные базы отдыха

Единственной, но очень весомой ложкой дегтя на Московском тракте является 40-летняя свалка твердых бытовых отходов возле деревни Посохова. Ее планируют рекультивировать, но пока заключен лишь контракт на разработку проекта предстоящих работ. Покупать в этом районе участки специалисты не советуют. В летний период закрытый полигон нередко горит.

Доступные направления

На Велижанском, Старо-Тобольском, Тобольском, Ялуторовском и Червишевском трактах самые дорогие участки стоят примерно 1,5 млн, но купить здесь 15 соток вполне можно за 700 тысяч рублей и даже меньше. На Велижанском тракте самым неблагоприятным с экологической точки зрения является девятый километр. Здесь находится крупней действующий полигон твердых бытовых отходов. Есть на этом направлении и различные вредные производства.

Полигон ТБО на Велижанском тракте

Тупиковый Старо-Тобольский тракт может похвастаться не только наличием вредных производств (в Антипино находятся нефтеперерабатывающий и металлургический заводы — прим. авт.), но и красивой природой. Чем дальше от Антипино, тем чище и красивее. Самые привлекательные участки, соседствующие с живописным сосновым лесом, здесь

находятся в Криводанова, но для строительства загородного дома эта деревня вряд ли подойдет. Расстояние от Тюмени до Криводанова — более 45 километров. Значительно ближе на этом направлении есть стремительно растущие деревни Якуши и Чикча. В этих населенных пунктах есть предложения о продаже участков под ИЖС на любой кошелек. — На отдалении 20-30 километров от города практически все участки по праву можно назвать экологически чистыми. Поскольку основные источники загрязнения воздуха — это выбросы автотранспорта. Что касается качества воды, то нужно смотреть, возле каких объектов расположен участок. Малые реки пригодны к купанию и к ловле рыбы, а состояние рек Туры и Пышмы оценивается как грязное. Что касается воды из скважин, то здесь у нас повсеместно высокое содержание железа. Каждому, кто бурит скважину, придется воду доочищать, — рассказали 72.ru в управлении Росприроднадзора по Тюменской области

Где и как построить дом своей мечты?

В СНТ участки гораздо дешевле

Многие сейчас задумываются ИЖС или СНТ, ведь цены на участки и жилье в них существенно отличаются. Но здесь нужно понимать, что на территории садового товарищества никто и никогда не будет строить детские сады, школы, поликлиники и другие социальные объекты. Еще один минус, о котором стоит задуматься, тем кто рассматривает вариант строительства дома СНТ — это практически неминуемые проблемы и с инженерными сетями. Самая больная тема — это системы энергоснабжения. Они просто не рассчитаны на постоянное проживание большого количества людей и отопление их домов. В СНТ решать все проблемы связанные с дорогами и коммуникациями жильцам нужно за свой счет.

Как построить дом мечты? 72.ru вместе с экспертами делает шпаргалку для тех, кто собирается возводить дом с нуля. Читайте мнение специалистов и задавайте свои вопросы.