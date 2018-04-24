Инвестиционный проект по строительству свинокомплекса реализуют в Большемурашкинском районе

Депутаты Законодательного собрания региона утвердили инвестиционное соглашение между правительством Нижегородской области и предприятием «ННПП-2», которое занимается строительством свинокомплекса в Большемурашкинском районе. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, на заседании 24 апреля депутаты приняли соответствующий закон.

Подписание соглашения становится основанием для предоставления налоговых льгот для ООО «НППП-2». Напомним, предприятие реализует приоритетный инвестиционный проект в деревне Ключищи Большемурашкинского района по строительству свиноводческого комплекса полного цикла с расчетной мощностью 180 тысяч голов свиней в год. Объем инвестиций составляет 3 миллиарда 600 миллионов рублей.

Комплекс будет включать в себя несколько площадок — репродуктор, доращивание, откорм, карантинник, и другие. Основной выпускаемой продукцией является свинья средним весом 108 кг. Вывести предприятие на запланированную мощность планируется в 2019 году.

Проектом предусмотрено создание 150 рабочих мест, средняя заработная плата составит 25 тысяч рублей. Планируется, что на предприятии, в первую очередь, будут работать жители близлежащих населенных пунктов, для сотрудников организуют переобучение, повышение квалификации, предоставят социальные льготы.

Напомним, в Нижнем Новгороде планируется продолжить мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса.