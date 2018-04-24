На ферме под Ханты-Мансийском бойцовские собаки насмерть задрали лошадь

Происшествие произошло на ферме Закира Айдукова, которая находится за постом ГАИ в сторону деревни Ярки, в ночь с 22 на 23 апреля. Пришлые собаки загрызли жеребую лошадь.

Хозяин фермы Закир рассказал, что в ту ночь на дворе оставили две лошади на длинном поводке, чтобы подготовить их к предстоящему рабочему дню. Предполагалось, что лошади за ночь разомнутся и отдохнут.

Утром ему позвонила Дарья (девушка, которая работает с лошадьми) и сообщила, что на ферме собаки напали на лошадь и раздирают её.

«Девушка начала отгонять собак, после чего они стали кидаться на неё. Вторая лошадь стояла на привязи. На неё псы тоже кидались: морда возле глаза и носа у неё была ранена. Девушка прикрыла собой вторую лошадь. Пока работница фермы стояла возле лошади, собаки выжидали удачный момент. Когда Дарья отошла, одна собака сразу кинулась на лошадь, а другая на девушку», — рассказал о случившемся Закир.

Когда хозяин фермы приехал на место, собаки, увидев машину, начали уходить. Он последовал за ними и пристрелил одну из собак. Крупный пес убежал, но через некоторое время вернулся к лошади. Тут хозяин фермы расправился и со второй собакой.

«Мне почти 50 лет, но за свою жизнь я первый раз вижу, чтобы две собаки загрызли взрослую лошадь!», — сетует Закир. Мужчина даже боится предположить, что было, если бы лошади остались в загоне и собаки попали туда. Тогда был бы не одна жертва, а намного больше.

Ферма, на которой случилось вышеописанное, занимается обучением лошадей для казачьего патруля.

Со слов пострадавшего, эти собаки не с их района. Он поговорил с соседями и выяснил, что никто из них не видел этих собак раньше. Ясно одно, что животные не бесхозные, а домашние: «На собаке поменьше совсем новый ошейник. Уши купированные, хвосты тоже. Видно, что собаки бойцовские, морды широкие», — высказал своё мнение Закир.

С этим инцидентом мужчина никуда не обращался, потому что считает, что в этом нет смысла. Однако широкую огласку этому случаю дали в соцсетях. В группе «Типичный Ханты-Мансийск» появился пост с фотографиями убитых собак и лошади. Фото 18+