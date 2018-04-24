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Как в Барнауле подать заявку на отлов бродячих животных?
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Как в Барнауле подать заявку на отлов бродячих животных? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Куда сообщить о бродячих собаках? Кто занимается отловом в Барнауле?
Как сообщили в управлении ветеринарии по г. Барнаулу, заявку на отлов безнадзорных животных можно подать в администрацию Барнаула по телефону 37-16-20 (с 8:00 до 17:00 часов) или в БГОО «Ласка» по тел. 57-35-57 (ежедневно с 9:00 до 18:00 часов).
Администрация города и БГОО «Ласка» подписали контракт на отлов и содержание безнадзорных животных в июле 2016 года. В первый год были выделены средства на отлов 1,5 тысяч бродячих животных.
«В целях исключения заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, отловленные безнадзорные животные были осмотрены ветеринарными специалистами КГБУ «Управление ветеринарии по г. Барнаулу», проведены карантинные мероприятия, животные подвергнуты вакцинации против бешенства», — пояснили в ведомстве.
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