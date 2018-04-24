В ВМФ опровергли информацию о сокрытии информации о реставрационных работах

В ВМФ опровергли слова депутата Вишневского о сокрытии информации по реставрационным работам в Адмиралтействе.

В ведомстве заявили, что ремонт идет в строгом соответствии с проектной документацией, которую согласовали со Смольным. На все работы получены разрешения. В ходе реконструкции уже восстановлен в оригинальном виде фасад здания, также воссозданы исторические интерьеры библиотеки и кабинета последнего Морского министра Российской империи Адмирала Григоровича.

Подрядчик уже провел работы в Восточной, Западной и Центральной башне. Отреставрированы 2-й и 4-й корпуса Главного Адмиралтейства, продолжается восстановление 1-го и 3-го корпусов. На территории восстановили работу Адмиралтейского храма святого Спиридона Тримифунтского.