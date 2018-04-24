«Разрядка по Трампу»: США переводят политику по Китаю и России в новый статус

"Говоря о риторике посла Хантсмана, нельзя забывать: он был главой Вашингтонского аналитического центра внешней политики Atlantic Council — структуры, которая симпатиями к России никогда не отличалась. Кроме того, этот человек был послом США в Китае и специализируется на политике этой страны. Отлично понимая современные тенденции геополитики, в РФ Хантсман выполняет особые задачи Вашингтона — помешать растущему укреплению связей Москвы и Петина.

Вашингтон обеспокоен усилением альянса РФ и США, основная задача Штатов — ударить по этому союзу. В идеале и вовсе стравить Пекин с Москвой на долгосрочное изматывающее противостояние. Аналитики белого дома заглядывают на много лет вперед: сейчас единственное государство, способное полностью уничтожить США — это Россия. Потому именно против нашей страны сейчас развернута агрессивная кампания по подавлению. Китай же начнет представлять себе полноценную угрозу для Штатов лишь через 10-15 лет, и если сейчас РФ выстоит, к этому сроку борьба за союз с Москвой развернется уже между Вашингтоном и Пекином", — отмечает специалист.

Посол США в РФ Джон Хантсман в ходе визита во Владивосток заявил, что американский президент Дональд Трамп «хочет лично взаимодействовать с главой России Владимиром Путиным и стабилизировать отношения между странами». «Он говорил об этом каждый раз, когда с ним виделся и говорил по телефону, начиная с первого дня», — сказал дипломат. И добавил: американский лидер, как и российский, искренен в своём стремлении к разрядке и более здоровым, предсказуемым и крепким отношениям между Россией и США.

"Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом вполне возможна, но особых надежд на разрядку отношений между странами испытывать не стоит. В ходе этих переговоров Россию попытаются сесть за стол переговоров силой, что не раз демонстрировал Трамп. Его любимая тактика — заставить стать партнером Америки через признание слабости. Вся сегодняшняя политика Вашингтона состоит в том, чтобы ударить по РФ. Ибо там понимают стратегическую ценность Москвы, которая будет усиливаться.

Конфронтация в американо-китайских отношениях будет только расти — Штаты пытаются ограничить рост угрозы со стороны КНР. Американские политологи называют XXI век эпохой геополитической схватки США и Китаем. Победу в этой борьбе одержит сторона, имеющая противовес — его может обеспечить только Россия. Через 5-10 лет Вашингтон и Пекин начнут борьбу за возможность стратегического альянса с Москвой — это «золотая акция» на победу. Чтобы не бороться за Россию потом, Штаты сейчас стараются вывести ее из этой большой игры. А уж после разобраться с Китаем. задача Москвы — выстоять сейчас", — подчеркивает американист.

Геополитическое противостояние

Биография Хантсмана неординарна даже по американским меркам. Одно то, что он убежденный мормон, не раз вызывало нарекания к нему на родине. Кроме того, он официальный миллиардер, сделавший успешную карьеру в США — с 2005 по 2009 годы он был губернатором штата Юта. Однако разные американские президенты предпочитали его талант к внешнеполитическим играм — в 1992-1993 он трудился послом США в Сингапуре , в 2009-2011 — послом в Китае.

Со своего прибытия в Россию в октябре 2017 года Хантсман делает в основном нейтральные заявления в отношении Москвы. К примеру, сегодня он сказал, что «между россиянами и американцами много общего», и «если есть воля, можно решить все вопросы, которые стоят между нами». Но он все же заявлял. что сегодняшние отношения РФ и США мог бы улучшить «более ответственный подход Москвы к преодолению имеющихся проблем».

"Следующие 10-15 лет России важно сохранять стратегический нейтралитет и отражать атаки, которые со стороны американцев будут усиливаться. на прямое военное столкновение Штаты не пойдут — угроза быть уничтоженными охлаждает даже горячие головы «ястребов». Если мы выстоим, по мере усиления Китая их страх США друг перед другом будет возрастать.

Хантсман — китаист, он хорошо понимает, какую игру ведет Пекин. А Вашингтон отдает себе отчет: если сопротивление России не удастся сломить сейчас, в будущем возможностей для этого уже не будет. Штатам придется окончательно утратить статус мирового гегемона и начать политические заигрывания с Россией наравне с Пекином. Хантсман работает с неплохой командой по РФ и Китаю, и понимает: важность России будет расти, что для США опасно.

Москва же всегда готова к конструктивному диалогу, но только если он будет выстраиваться по принципу равнозначного партнерства. Пока Вашингтон нам лишь пытается навязывать свою волю и диктовать условия, за отказ подчиниться накладываются санкции. Если мы выстоим в период укрепления Китая и при этом не ослабнем сами, ситуация кардинально изменится. И мы увидим мир, построенный на принципиально новых геополитических условиях", — заключает Константин Блохин.