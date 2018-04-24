Посол США: Москва и Вашингтон должны совместно противостоять терроризму

Выступление дипломата была посвящена 73-й годовщине встречи советских и американских солдат на Эльбе. Глава американской дипмиссии в своей речи отметил важность сотрудничества Москвы и Вашингтона для противостояния современным угрозам, в том числе терроризму.

"Эта историческая встреча все еще служит напоминаем о том, каких важных результатов наши страны могут достичь, объединяя усилия. Сейчас отношения между США и Россией переживают период напряженности. Однако эта встреча на Эльбе показывает нам, что могут сделать наши народы, когда у них есть общая цель", — сказал Хантсман.

По словам посла, сегодня США и Россия сталкиваются со многими вызовами, включая угрозы стратегической стабильности и террористическую угрозу.

"В 73-ю годовщину исторической встречи на Эльбе нам следует вспомнить пример наших предков и обязательно совместно противостоять вызовам и угрозам. Мир безопаснее, стабильнее, более благополучен, когда россияне и американцы вместе работают ради общего блага", — заключил он.