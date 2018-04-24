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Москва стала закупать в 14 раз больше инновационной продукции с 2013 года
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Москва стала закупать в 14 раз больше инновационной продукции с 2013 года 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Объем инновационной продукции, которую закупает Москва для нужд здравоохранения, образования, строительства и других отраслей, вырос с 2013 года в 14 раз: с 5 млрд до 70 млрд рублей. Сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее во вторник на заседании президиума Российской академии наук (РАН) мэр Москвы Сергей Собянин и президент РАН Александр Сергеев подписали новое Соглашение о сотрудничестве. Его основные направления: научно— технологическое развитие столицы, научно-просветительская деятельность, проведение совместных мероприятий.
По словам мэра, городское хозяйство Москвы является крупнейшим потребителем инновационной продукции.
"С последнего соглашения, которое было подписано с РАН [в 2013 году] произошли серьезные изменения. С 5 миллиардов до 70 миллиардов рублей в год мы стали закупать инновационной продукции для всех ведущих отраслей города. Медицина, образование, промышленность, строительство, ЖКХ, — нет ни одной отрасли, которая бы не потребляла в огромном объеме инновационную продукцию", — сказал Собянин.
По его словам, новое соглашение с РАН поможет расширить сотрудничество. «Надеюсь на оказание содействия со стороны Академии наук в исследованиях проблем крупных городов, выработку конкретных рекомендаций и планов развития нашего города. Это и вопросы, связанные с поддержкой молодых ученых, популяризации науки. Совместная выставочная деятельность, поддержание материальной базы РАН, ряд других направлений», — отметил Собянин.
Он также выразил надежду, что РАН поможет создать научно-производственный кластер, над которым сейчас работают власти столицы.
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