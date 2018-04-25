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8 мая в центре Ярославля ограничат движение из-за велопробега
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8 мая в центре Ярославля ограничат движение из-за велопробега 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Из-за мероприятия для людей с ограниченными возможностями «Велоспорт без границ» проезд закроют на следующих участках:
Врайоне пересечения Флотского спуска, Красного съезда и Волжского спуска с Волжской набережной (нижний ярус), Которосльной набережной в районе дома № 3, улицах Подзеленье, На Волжской набережной (нижний ярус) в районе Речного вокзала, Которосльной набережной от улицы Подзеленье до дома № 3 по Котросльной набережной
Движение автомобилей ограничат с 13 часов до 17.30.
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