В Совфеде предложили доработать законопроект об ответных мерах на санкции

МОСКВА , 24 апр — РИА Новости . Социальный комитет Совфеда предлагает уточнить порядок привлечения иностранных специалистов и ввоза зарубежных лекарственных препаратов в Россию в соответствии с законом о контрсанкциях.

"Законопроектом предлагается ввести запрет или ограничение на привлечение к трудовой деятельности в РФ граждан США или иных иностранных государств. При этом под данный запрет попадает достаточно большой круг иностранных работников, в том числе высококвалифицированных специалистов, что может спровоцировать сокрытие работодателями информации о привлекаемых работниках", — говорится в заключении комитета.

В то же время, в соответствии с законодательством, иностранные граждане пользуются правом свободно распоряжаться своими профессиональными навыками, выбирать род деятельности и профессию. В связи с этим парламентарии предлагают уточнить эту норму законопроекта.

Кроме того, законодатели раскритиковали положение документа, касающееся запрета или ограничения ввоза на территорию РФ лекарств, произведенных в США или иных иностранных государствах по перечню, определяемому правительством РФ . «Предлагаемые меры могут повлечь за собой риски необеспечения граждан РФ необходимыми лекарственными препаратами в связи с отказом от ввоза в Россию препаратов, аналоги которых не производятся на территории страны, либо значительно увеличить цены на лекарства, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — отмечают сенаторы.

По их мнению, закрывая рынок для ввоза лекарств, в том числе незарегистрированных препаратов по жизненным показаниям конкретного пациента, «подвергается опасности его жизнь и здоровье». В комитете подчеркивают, что для обоснованного введения запрета на ввоз лекарств необходимо проанализировать состояние рынка. Кроме того, «комитет считает, что мера воздействия на недружественные страны (касающаяся лекарств) является несвоевременной и нуждается в дополнительном обсуждении».

Кроме того, в документе не конкретизирован круг госорганов и иных лиц, принадлежащих к иностранным государствам, на чьи действия будут направлены меры воздействия, отметили сенаторы. При этом комитет Совфеда по соцполитике поддержал концепцию законопроекта с учетом доработки документа.