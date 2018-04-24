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«Главное — не навредить». Политолог об «антисанкционном» законопроекте
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«Главное — не навредить». Политолог об «антисанкционном» законопроекте 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию законопроекта об ответе на санкции США с рядом оговорок. Это следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости отзыва комитета.
Документ внесли в Госдуму 13 апреля. Он дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер. В том числе — запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, а также запрещать или ограничивать вывоз из России редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
В частности, комитет отметил, что запрет на ввоз в Россию лекарств из США не должен касаться препаратов «адекватной стоимости, важных для жизни и здоровья граждан».
Кроме того, в отзыве конституционный комитет Совфеда призывает уточнить используемое в законопроекте понятие «экономические санкции».
В документе приводится правовая позиция Конституционного суда, согласно которой применение каким-либо государством ограничительных мер против России может рассматриваться как «недобросовестное поведение» и «имеет существенное значение для публичных интересов».
В эфире радио Sputnik президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров высказал мнение, что продуманный ответ на санкции необходим.
"Всем ясно, что на санкции надо отвечать. Происходит информационная, торговая война — бьют по нашим предприятиям, по нашей промышленности. Соответственно, необходимо отвечать, но нужно сделать так, чтобы себе не навредить, поскольку очень многие наши предприятия зависят от взаимодействия со странами, которые поддержали санкции, плюс медицина и лекарства — это очень важная история. Понятно, что мы себе развязываем руки в плане дальнейших действий. Это такой сигнал американцам и их партнерам, поскольку, к сожалению, не видно каких-то тенденций на снижение санкций, на деэскалацию конфликта", — сказал Георгий Федоров.
У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.
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