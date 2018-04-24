МОСКВА, 24 апр — РИА Недвижимость. «Умные» счетчики могут устанавливать ресурсоснабжающие компании, сообщил в ходе конференции Smart City министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.
"Различные варианты установки «умных» счётчиков существуют. Есть вариант установки счётчиков за счёт ресурсоснабжающих организаций, такой вариант рассматривается. Но надо считать, как это скажется на дальнейшем тарифообразовании. Однозначного и универсального решения здесь нет", — сказал Мень.
По его словам, планируется, чтобы более 70% приборов учёта были оборудованы системой электронной передачи данных.
"Это «умные» датчики с совсем другим уровнем контроля. Не менее 50 миллионов человек сможет проживать в «умных городах» к 2024 году. Там будут внедрены интеллектуальные системы управления городскими ресурсами", — рассказал министр.