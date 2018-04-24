«Умные» счетчики могут устанавливать ресурсоснабжающие компании

Михаил Мень. МОСКВА , 24 апр — РИА Недвижимость. «Умные» счетчики могут устанавливать ресурсоснабжающие компании, сообщил в ходе конференции Smart City министр строительства и ЖКХ РФ

"Различные варианты установки «умных» счётчиков существуют. Есть вариант установки счётчиков за счёт ресурсоснабжающих организаций, такой вариант рассматривается. Но надо считать, как это скажется на дальнейшем тарифообразовании. Однозначного и универсального решения здесь нет", — сказал Мень.

По его словам, планируется, чтобы более 70% приборов учёта были оборудованы системой электронной передачи данных.

"Это «умные» датчики с совсем другим уровнем контроля. Не менее 50 миллионов человек сможет проживать в «умных городах» к 2024 году. Там будут внедрены интеллектуальные системы управления городскими ресурсами", — рассказал министр.