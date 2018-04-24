14 жителей Адыгеи лишились имущества за неуплату «пьяного» штрафа 

«В результате рейдового мероприятия судебных приставов Теучежского межрайонного отдела судебных приставов по адресам проживания должников, уклоняющихся от уплаты штрафа ГИБДД за вождение автомобиля в нетрезвом виде, составлено 14 актов описи и ареста имущества на общую сумму 186 тысяч рублей», рассказали в пресс-службе УФССП по Адыгее.
В ходе рейда отработано 79 исполнительных производств указанной категории. Принятые судебными приставами меры побудили троих должников к оплате задолженности в полном объеме, также произведена частичная оплата штрафа в размере 20 тысяч рублей.
В случае дальнейшего неисполнения требований исполнительного документа должникам грозит административная ответственность, предусмотренная ст. 20.25 КоАП РФ.
Подобные мероприятия проходят на территории всей республики.