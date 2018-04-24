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14 жителей Адыгеи лишились имущества за неуплату «пьяного» штрафа
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14 жителей Адыгеи лишились имущества за неуплату «пьяного» штрафа 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
«В результате рейдового мероприятия судебных приставов Теучежского межрайонного отдела судебных приставов по адресам проживания должников, уклоняющихся от уплаты штрафа ГИБДД за вождение автомобиля в нетрезвом виде, составлено 14 актов описи и ареста имущества на общую сумму 186 тысяч рублей», рассказали в пресс-службе УФССП по Адыгее.
В ходе рейда отработано 79 исполнительных производств указанной категории. Принятые судебными приставами меры побудили троих должников к оплате задолженности в полном объеме, также произведена частичная оплата штрафа в размере 20 тысяч рублей.
В случае дальнейшего неисполнения требований исполнительного документа должникам грозит административная ответственность, предусмотренная ст. 20.25 КоАП РФ.
Подобные мероприятия проходят на территории всей республики.
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