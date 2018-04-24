На сайте госуслуг можно будет пройти пробную перепись населения

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Пробная перепись населения, которая пройдет в октябре 2018 года, впервые будет доступна на сайте государственных услуг, сообщает пресс-центр пробной переписи населения 2018 года.

"В ходе пробной переписи населения 2018 года предстоит отработать принципиально новый для России способ сбора статистической информации о населении — самостоятельное заполнение гражданами переписных листов через интернет на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru)", — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, проведение переписи в интернете существенно сократит расходы как на сбор сведений о населении, так и на их первичную обработку.

"С 1 по 10 октября любой житель России, имеющий подтвержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru, сможет… самостоятельно заполнить электронный переписной лист. Желающим первыми попробовать новый способ переписи, но пока не имеющим учетной записи на портале, имеет смысл заранее позаботиться о ее получении", — отмечает пресс-центр.

Пробная перепись с 1 по 31 октября в два этапа — первый будет всероссийским, второй — локальным и затронет 10 районов в девяти субъектах РФ.

По данным пресс-центра, с 16 по 31 октября на территории этих районов будет осуществляться поквартирный обход переписчиками. Кроме того, будут работать стационарные переписные участки. К работе по сбору данных планируется привлечь «Почту России», поэтому в нескольких районах в поквартирном обходе будут участвовать ее представители, а в почтовых отделениях появятся переписные участки.

"Поквартирный обход позволит проверить в деле мобильные устройства, которым будет оснащен переписной персонал — планшетные компьютеры и смартфоны. Ранее ни в рамках пробных, ни в рамках всероссийских переписей населения электронные устройства для сбора первичных сведений не использовались, и это еще одно важное новшество, требующее отработки", — говорится в сообщении пресс-центра.

В ходе пробной переписи будут использоваться и традиционные «бумажные» переписные листы.