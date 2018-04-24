В Краснооктябрьском районе должно быть чисто, как в столице

Халит Сулейманов, глава администрации Краснооктябрьского районаВ Краснооктябрьском районе должно быть чисто, как в столицеСамый татарский район из всей Нижегородской области –Краснооктябрьский. Семьдесят процентов жителей здесь принадлежат к этой национальности. Но есть и русские, и чуваши, и мордва. Есть даже свой «Саранск» — и наличие этого топонима само собой отвечает на вопрос «а как жить в многонациональном районе в мире и дружбе»?« Саранск » — это народное название микрорайона Юбилейный в селе Уразовка. Когда его построили, переезжать туда решились в основном представители мордовской национальности. Поэтому Юбилейный люди неофициально называют Саранск. Сейчас местный Саранск стоит в планах по благоустройству: в нем уже навели порядок, а теперь планируют довести эту работу до конца.

— Районный центр должен выглядеть достойно, — говорит глава района Халит Сулейманов. — Мы много сил тратим на благоустройство территорий, ремонт дорог. В прошлом году, например, заасфальтировали 10 километров дорог, в этом тоже протянем новые трассы. Причем нас очень поддерживают в этом жители. Зачастую строительство дорог мы проводим по программе поддержки местных инициатив, суть ее — в том, что часть средств жители вкладывают сами. Так вот, в одном селе люди настолько сильно мечтали об асфальтировании дорог, что каждая семья собрала по 47 тысяч рублей — лишь бы побыстрее вступить в программу. И мы, конечно, пошли им навстречу.

Краснооктябрьский район, конечно, надо видеть: туристы сюда приезжают зачастую, просто чтобы посмотреть на дома, даже из других стран. Это — часть национальной традиции, корнями уходящая в тюркскую культуру, у которой учились древние греки и римляне. Татары готовы одеваться в недорогую одежду, внешне ничем не показывать уровень своего дохода — но вот дом у татарина должен быть просторным, светлым, и чем больше, тем лучше.

— У нас на эту тему шутка ходит: русская женщина может носить норковую шубу и жить в маленьком домишке, а татарская женщина будет ходить в одном и том же пальтишке десять лет — но жить в большом доме, — смеется Халит Сулейманов.

Впрочем, не только архитектурой богат район. Музыкальный мир очень хорошо знает выдающегося вокалиста Рашита Вагапова — он уроженец этих мест, в 2018 году краснооктябрьцы будут отмечать 110 лет со дня рождения знаменитого земляка. А в селе Уразовка в его честь названа улица. В 2016 году по инициативе «Конгресса татар Нижегородской области» в районном центре установлены памятники двум выдающимся землякам — певцам Рашиту Вагапову, Хайдару Бигичеву

Еще одна знаменитая землячка — олимпийская чемпионка гимнастка Алия Мустафина . — У нас много отличных спортсменов, — говорит Халит Сулейманов. — Они составляют гордость района, области и России . Для полного использования потенциала нашего народа необходимо построить ФОК.

А вот одна из главных проблем — это, как и везде, старение населения. С каждым годом жителей в Краснооктябрьском становится все меньше. Причем с демографией в районе все в порядке — просто молодежь, окончив школу, уезжает в большой город — и, как правило, уже не возвращается.

— Это тоже особенность менталитета, –говорит глава района. — Родители помогают детям устроиться в городе — под городом я, конечно, имею в виду Москву , стараются купить им квартиру. Ну а если у человека есть квартира в столице — разве он вернется назад?

Как правило, остаются лишь младшие дети в семье. Халит Мухаммятович и сам четвертый, младший сын у родителей. Правда, он говорит, что его родственники не препятствовали переезду, но он принял решение остаться в Уразовке.

— Это закономерный процесс: молодежь всегда будет уезжать, а мы всегда будем создавать условия, чтобы она осталась, — философски говорит он о проблеме старения населения. — Сейчас очень хорошо помогает программа грантовой поддержки молодыхфермеров: у нас такое движение очень развито. Надеюсь, она получит более широкое распространение и мы сможем предлагать молодежи больше грантов на развитие. И, конечно, активно занимаемся благоустройством.

Райцентр у нас просто преобразился. Сейчас, к примеру, нам уже нет необходимости строить дороги в Уразовке — они почти везде есть. Но мы начинаем строить тротуары. Уже два раза наш район занимал призовые места в конкурсе на благоустройство, а приз в нем — новый грант на развитие территории. Планируем строить новые сельские Дома культуры, а в те, что есть, докупать аппаратуру. У нас должно быть так же комфортно, как в Москве. Тогда и молодежь подумает: может, не стоит уезжать? Необходимо создавать экономические условия, привлекательные как для населения, так и для инвестиций. Это значит, кредиты должны быть доступными, налогообложение должно быть оптимальным и главное посильным, и необходимо обеспечить спрос произведенной продукции.