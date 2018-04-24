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Ветераны смогут бесплатно звонить из отделений «Почты России» с 25 апреля по 10 мая
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Ветераны смогут бесплатно звонить из отделений «Почты России» с 25 апреля по 10 мая 

Авторадио 2 часа назад
Такие услуги предоставляют специально в честь Дня Победы. Участники и инвалиды войны смогут отправлять неограниченное количество телеграмм. Кроме того, в переговорных пунктах почтовых отделений ветераны могут бесплатно совершать телефонные звонки на стационарные и мобильные телефоны как по России, так и в страны ближнего зарубежья — общей продолжительностью разговоров до 100 минут. Льготы предоставляются по предъявлению документа, удостоверяющего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.
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