На рынке ICO разгорается неожиданный скандал

Команда проекта Dorado, занимающего второе место в трекинге BitCryptoNews, подверглась критике, в основе которой отсутствие ведения разъяснительной работы на должном уровне. Скандал разгорелся из-за публикации некоего lesco, в которой он приводит свои аргументы, в пользу того, что этот проект афера.

Страница автора недавно зарегистрирована, а это из знаков того, что аккаунт автора может быть ненастоящим. Основная проблема заключается в том, что опубликованный 22 марта 2018 года материал до сих пор не был прокомментирован представителями Dorado. Подобное положение буквально разделило криптосообщество на два лагеря.

Одни полагают, что подобный ход — не более чем попытка конкурентов навредить ICO проекта, который официально существует с 2014 года. Другое предположение основано на том, что команда Dorado попросту не имеет возможности ответить, ввиду своей неосведомленности (основной упор маркетинговой кампании составлен на факт существования уже действующего бизнеса, и коммуникация с инвесторами действительно не отличается активностью). Поклонники стартапа считают, что команда просто находит подобные предположения оскорбительными, а посему считает опровержения ниже своего достоинства. Вторая же часть лагеря считает, что в подобных обвинениях есть тень правды.

Тем временем «бронзовый» проект рейтинга — Darico (DEC), продолжает шаг за шагом следовать к своей цели. Напомним, что шестимесячный путь ICO проекта закончится 30 июля 2018 года.

Отставив в сторону новости лидеров чарта, необходимо уделить внимание «новичку». Им стало ICO Telegram Open Network (GRAM). Отличительная черта проекта — недоступность информации: в отличие от других, представители TON выделили время лишь на белой книге, оставив огромное количество деталей сокрытыми от криптосообщество.

Примечательно, что после предновогоднего всплеска активности на рынке, количество проводимых ICO существенно понизилось. Так, по данным исследований Coindesk, общее количество ICO в месяц сократилось на 17% (по данным на конец марта). Учитывая позитивную тенденцию на рынке, в ближайшем будущем их количество может существенно вырасти.

Мы внимательно следим за всеми изменениями, способными повлиять на объективность нашего листинга ICO.

текст: Евгения Лиходей, фото: Pixabay