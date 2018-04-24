Кадыров пригрозил посадить Трампа и Меркель

"Мы тоже давно ввели под санкции Трампа, Меркель, всех остальных. Если они приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем", — отметил Кадыров.

Ранее сообщалось, что страны «большой семерки» заявили о возможном ужесточении антироссийских санкций.