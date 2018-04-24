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Кадыров пригрозил посадить Трампа и Меркель
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Кадыров пригрозил посадить Трампа и Меркель 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики ввели ответные санкции против президента США Дональда Трампа, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и других западных чиновников. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
"Мы тоже давно ввели под санкции Трампа, Меркель, всех остальных. Если они приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем", — отметил Кадыров.
Ранее сообщалось, что страны «большой семерки» заявили о возможном ужесточении антироссийских санкций.
G7 также обвинила Россию в «дестабилизирующем поведении».
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