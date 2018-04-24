В КНР оценили уровень военно-технического сотрудничества с Россией

«Считаю, что сейчас межармейские отношения между Китаем и Россией переживают наилучший период за свою историю. В особенности — в отношениях по ВТС», — цитирует Циляна РИА Новости

Он отметил большой вклад Шойгу в развитие ВТС между странами.

«Можно сказать, что каждое наше заседание венчается большим успехом. Мы добились единого понимания в вопросах о военно-техническом сотрудничестве. Считаю, что вы внесли свой большой вклад в наше совместное дело», — подчеркнул замглавы Центрального военного совета КНР.