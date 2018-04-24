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В КНР оценили уровень военно-технического сотрудничества с Россией
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В КНР оценили уровень военно-технического сотрудничества с Россией 

RT на русском 1 час назад
Заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Сюй Цилян заявил, что военно-техническое сотрудничество с Россией переживает наилучший период за всю свою историю. Об этом он сказал в ходе встречи с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу.
«Считаю, что сейчас межармейские отношения между Китаем и Россией переживают наилучший период за свою историю. В особенности — в отношениях по ВТС», — цитирует Циляна РИА Новости.
Он отметил большой вклад Шойгу в развитие ВТС между странами.
«Можно сказать, что каждое наше заседание венчается большим успехом. Мы добились единого понимания в вопросах о военно-техническом сотрудничестве. Считаю, что вы внесли свой большой вклад в наше совместное дело», — подчеркнул замглавы Центрального военного совета КНР.
23 апреля Шойгу прибыл в Пекин для участия в совещании глав военных ведомств стран — участниц ШОС.
RT на русском: последние новости
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