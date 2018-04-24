В Совфеде просят убрать из закона о контрсанкциях важные для жизни лекарства

Напомним, что в готовящемся к первому чтению законопроекте лекарства обозначены в качестве одной из товарных групп, поставки которых кабмин может ограничить или запретить.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин (он внес законопроект вместе с главами фракций) подчеркивал, что ограничения не должны коснуться лекарств, которые не имеют аналогов в России . В Госдуме при этом собираются взять на особый контроль тему импортозамещения в лекарственной сфере.

Комитет Совфеда , рассмотрев инициативу, заявил в своем отзыве, что поддерживает концепцию представленного проекта. Однако есть и другие замечания, которые сенаторы просят учесть. Ограничения «не должны ограничивать доступ на российский рынок лекарственных препаратов адекватной стоимости, исходя из их важности для жизни и здоровья граждан, иных конституционно значимых публичных интересов», — говорится в отзыве конституционного комитета

Кроме того, сенаторы просят скорректировать положение, касающееся исчерпания исключительного права на товарный знак. Отзыв направлен в профильный комитет верхней палаты по экономической политике.