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В Совфеде предложили применять контрсанкции против международных организаций
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В Совфеде предложили применять контрсанкции против международных организаций 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российские сенаторы предлагают распространить практику контрсанкций на решения международных организаций или объединений государств. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект заключения экономического комитета Совфеда.
"Комитет считает целесообразным в тексте законопроекта отметить, что меры противодействия могут применяться Россией не только в ответ на недружественные действия США и иных государств, но и в ответ на решения международных организаций или объединений государств", — сказано в проекте.
Также стало известно, что комитет предлагает провести всестороннюю оценку планируемых контрсанкций, их соразмерность предпринятым действиям США.
"В ходе рассмотрения законопроекта были высказаны мнения о необходимости проведения комплексной и всесторонней оценки каждой из предполагаемых мер, их соразмерности предпринятым США и иными государствами недружественным шагам", — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев предложил вводить индивидуальные санкции против американцев.
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