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В Совфеде поддержали законопроект об ответе на санкции США
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В Совфеде поддержали законопроект об ответе на санкции США 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Законопроект о контрсанкциях отвечает интересам России, соответствующее заключение вынес комитет Совета Федерации по обороне и безопасности.
«Проект федерального закона отвечает интересам Российской Федерации, так как будет способствовать укреплению территориальной целостности и безопасности РФ, а также противодействию дестабилизации в России», — передает РИА «Новости» текст отзыва комитета.
Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества России и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям и ограничение вывоза из России редкоземельных металлов.
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