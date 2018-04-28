Источник сообщил о планах Совфеда направить в Госдуму заключение о контрсанкциях в субботу

Отмечается, что закон подготовлен на основе замечаний и предложений всех комитетов.

«Ранее планировалось это сделать к 3 мая, но решено это сделать в субботу», — рассказали агентству.

Ожидается, что заключение будет подписано комитетом Совфеда по экономической политике.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова прокомментировала НСН законопроект об ответных санкциях США

Комитет Совета Федерации по обороне одобрил законопроект о контрсанкциях.