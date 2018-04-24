Студенческие отряды планируют участвовать в строительстве моста через Обь

По словам исполняющей обязанности ректора Тюменского индустриального университета Вероники Ефремовой, крымский мост строили и студенческие отряды ТИУ. Они готовы помогать и в строительстве моста через Обь.

«Крымский мост через Керченский пролив строил и наш студенческий отряд, поэтому студенческие отряды Тюмени однозначно поедут и на север. В Крыму уже нет работы, строительным профессиям надо развиваться. Мы находимся внутри этой президентской инициативы, потому что мы — члены всероссийского консорциума арктических вузов, и эта тематика — одна из нашей научно-образовательной повестки. Практическое применение наших студентов обязательно там будет. Стройотряды — всегда первые», — сказала Ефремова.

Председатель совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник считает, что строительство Северного широтного хода, в частности, моста через реку Обь, важно не только для Ямала, но и всей страны.

«Я думаю, все мы об этом мечтаем, я бы сказал, что Северный широтный ход — это наше будущее, губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин и правительство региона очень многое сделали в создании его информационно-политической базы. Руководство региона всячески поддерживает эти проекты, заметьте, если сейчас нажать кнопки в интернете и спросить, кто ведет арктическую тематику, губернатор и Салехард точно высветятся одними из первых. Значение Ямала в этой тематике колоссальное», — сообщил корреспонденту ИА «Север-Пресс» Юрий Шафраник.

Сейчас специалисты занимаются изысканиям, изучением дна реки. Работы по проектированию планируется начать уже этим летом.