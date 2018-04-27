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Positive Technologies: уязвимости коммутаторов Hirschmann представляют угрозу для промышленных предприятий
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Positive Technologies: уязвимости коммутаторов Hirschmann представляют угрозу для промышленных предприятий 

SecurityLab.ru 1 час назад
Фото: Android Insider
Немецкая компания Hirschmann, входящая в состав концерна Belden, опубликовала информацию об устранении пяти уязвимостей в коммутаторах Hirschmann, используемых в энергетике, нефтехимической отрасли, в других сферах промышленности и на транспорте. Уязвимости были выявлены экспертами Positive Technologies Ильей Карповым, Евгением Дружининым, Михаилом Цветковым и Дамиром Зайнуллиным.
Проблемы безопасности обнаружены в коммутаторах Hirschmann (Belden) RS, RSR, RSB, MACH100, MACH1000, MACH4000, MS и OCTOPUS Classic. Уязвимость фиксации сессии в веб-интерфейсе может позволить злоумышленнику перехватить веб-сессию (CVE-2018-5465, оценка 8,8 по шкале CVSS v. 3.0). Второй недостаток безопасности (CVE-2018-5467, оценка 6,5) дает возможность атакующему выдать себя за легитимного пользователя за счет раскрытия конфиденциальных данных с помощью специальных GET-запросов в веб-интерфейсе и эксплуатации жестко закодированного имени пользователя.
Третья уязвимость (CVE-2018-5471, оценка 5,9) связана с незащищенной передачей конфиденциальной информации в веб-интерфейсе. Она может позволить злоумышленнику получить чувствительные данные посредством успешной атаки «человек посередине».
Получить конфиденциальную информацию с помощью атаки «человек посередине» можно также при эксплуатации другой уязвимости, которая вызвана недостаточной стойкостью шифрования (CVE-2018-5461, 6,5 баллов). Помимо этого, в коммутаторах было обнаружено неправильное ограничение на количество попыток аутентификации в веб-интерфейсе (CVE-2018-5469, оценка 9,8), что позволяет злоумышленнику проводить атаки на подбор пароля.
Ранее эксперты Positive Technologies отмечали, что в прошлом году значительно увеличилось количество уязвимостей в сетевом промышленном оборудовании — в коммутаторах, конвертерах интерфейсов, шлюзах. Выросло и число IP-адресов компонентов промышленного сетевого оборудования, которые можно обнаружить с помощью общедоступных поисковых систем. Все это расширяет возможности злоумышленников и может привести к серьезным последствиям.
Для превентивного выявления киберинцидентов и обнаружения уязвимостей в АСУ ТП компания Positive Technologies предлагает продукты PT ISIM и MaxPatrol 8, в которых учтены особенности промышленных протоколов.
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