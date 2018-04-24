Ещё
Кадыров прокомментировал возможное включение в санкционный список по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рамблер ускоряет новости!
Рамблер ускоряет новости!

Кадыров прокомментировал возможное включение в санкционный список по Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что должен быть включен в новый возможный санкционный список из-за ситуации в Сирии.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии. Однако неделю назад издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп решил приостановить введение новых санкций.
"Я, если не буду там (в новом санкционном списке — ред.), то, я считаю, что это неоправданные санкции. Я должен быть там, потому что я считаю себя защитником народа. Я готов быть и в Сирии, и в Ираке — не имеет значения. Если я в этих санкциях не буду, то, я считаю, что это чисто политически будет неправильно", — сказал Кадыров в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос, будет ли он включен в новый санкционный список.
Он отметил, что сам никогда не был в Европе и «на Западе». По словам главы Чечни, то что некоторые боятся попасть в санкционный список, говорит о том, что у них есть интересы на Западе.
"Мы должны закрыть все, если мы служим государству. Они должны закрыть на все глаза, возвращать свои семьи домой и отстаивать свои позиции", — сказал Кадыров.
Кадыров уже был внесен США в санкционный список — в декабре 2017 года его включили в «список Магнитского». Глава Чечни тогда объяснил это тем, что Вашингтон не может простить ему того, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом.
США в декабре 2012 года приняли «акт Магнитского» о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации «дела Магнитского». Впоследствии «акту Магнитского» был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека.
РИА Новости: последние новости
Эрдоган выразил соболезнования потомкам армян, погибших в 1915 году Израиль обещал ответить, если Сирия использует С-300 против его самолетов Рябков исключил ускоренное рассмотрение закона об ответных санкциях
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах148
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой
Скончался Геннадий Леонов
Зачем Понаровская вернулась в Россию36
Украина объявила России речную блокаду200
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика Конфликты
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
05:37
Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной
Шоу-бизнес
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
01:14
«Бархатная», но не революция
Кавказ Статьи
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
Сколько зарабатывал Высоцкий
Шоу-бизнес Статьи
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:20
Чего Россия не покажет на параде
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение