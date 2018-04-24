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Калининградец избил и скинул с лестницы своего 82-летнего отца
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Калининградец избил и скинул с лестницы своего 82-летнего отца 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Калининграде задержан мужчина, который избил и скинул с лестницы своего 82-летнего отца. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
В полицию о пожилом мужчине с серьезными травмами сообщили из городской больницы. Медики рассказали, что пациенту диагностировали множественные переломы рёбер, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.
Оказалось, что пострадавший — житель садового общества в поселке Прибрежный. Выяснилось, что за два дня до этого он повздорил с безработным 55-летним сыном, который был нетрезв. Тот от словесных оскорблений перешел к рукоприкладству и несколько раз избил своего отца, сбросил его с лестницы, а после отнес в кровать и ушёл из дома. Только спустя два дня он позвонил в «Скорую помощь» и рассказал о произошедшем.
Против мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до 8 лет тюрьмы.
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