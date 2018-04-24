В двух городах Ленобласти реализуют программу «Умный город» и пустят беспилотные маршрутки

"Мы попали в десять пилотных регионов, где будет реализована федеральная программа «Умный город», в эту программу попал наш город Сосновый Бор, но мы приняли волевое решение, за счет средств бюджета Ленинградской области будем вести два города в этой программе — [это еще] город Гатчина", — сказал Дрозденко в ходе отчета перед депутатами Законодательного собрания Ленинградской области.

Губернатор отметил, что «через пять лет это должны быть города, которые не имеют аналогов даже в Европе». «Там будет все, начиная с беспилотного маршуртного такси, открытого бюджета, открытого голосования, участия населения в обсуждении через электронные средства, это система „умного“ ЖКХ и система умного управления транспортом и многое другое», — добавил глава региона.

"Мы уже провели первое совещание на эту тему и готовим дорожную карту по реализации проекта «Умный город» в городах Ленинградской области", — сказал губернатор.

Об «умных городах»

Проект Минстроя РФ «Умный город» вошел в госпрограмму «Цифровая экономика», в рамках проекта министерство намерено систематизировать уже имеющееся IT-решения по формированию комфортной городской среды и разработать механизмы их внедрения на территории всей страны.

Принципы создания «умного города» включают в себя управление транспортными и пешеходными потоками, «умное ЖКХ», качество управления городскими ресурсами, комфортную и безопасную среду и экономику сервиса. Пилотными регионами проекта станут Татарстан Удмуртия , Ленинградская, Свердловская и Самарская области.

Гатчина — город в Ленинградской области, административный центр Гатчинского района. Население города составляет более 90 тыс. человек. Региональные власти планируют в текущем году начать перенос административного аппарата в Гатчину из Санкт-Петербурга и сделать ее областной столицей.

Сосновый Бор — город с населением около 68 тыс. человек в Ленинградской области.