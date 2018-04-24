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Тольятти вошел в список пилотных городов по программе «Умный город»
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Тольятти вошел в список пилотных городов по программе «Умный город» 

Волга Ньюс 2 часа назад
Минстрой сформировал список пилотных городов по программе «Умный город», сообщает realty.ria.ru со ссылкой на министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня.
По данным Минстроя, в список пилотных городов попали Воронеж, Евпатория, Пермь, Новосибирск, Великий Новгород, Котовск (Тамбовская область), Уфа, Елабуга (Татарстан), Тольятти, Глазов (Удмуртия), Магас (Ингушетия), Екатеринбург, Сатка (Челябинская область), Саров (Нижегородская область), Новоуральск (Свердловская область), Сосновый бор (Ленинградская область), Ижевск, Сарапул (Удмуртия).
Внедрение «умных» решений в городах планируется начать до конца 2018 г., добавил министр. «Я думаю, до конца этого года мы уже двинемся вперед», — заключил Мень.
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