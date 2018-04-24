Тольятти вошел в список пилотных городов по программе «Умный город»

Михаила Меня. Минстрой сформировал список пилотных городов по программе «Умный город», сообщает realty.ria.ru со ссылкой на министра строительства и ЖКХ РФ

Внедрение «умных» решений в городах планируется начать до конца 2018 г., добавил министр. «Я думаю, до конца этого года мы уже двинемся вперед», — заключил Мень.