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Сосновый бор попал в пилотную программу «Умный город»
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Сосновый бор попал в пилотную программу «Умный город» 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Минстрой сформировал список пилотных городов по программе «Умный город», сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, передают РИА Новости.
По данным Минстроя, в список пилотных городов попали Воронеж, Евпатория, Пермь, Новосибирск, Великий Новгород, Котовск (Тамбовская область), Уфа, Елабуга (Татарстан), Тольятти, Глазов (Удмуртия), Магас (Ингушетия), Екатеринбург, Сатка (Челябинская область), Саров (Нижегородская область), Новоуральск (Свердловская область), Сосновый бор (Ленинградская область), Ижевск, Сарапул (Удмуртия).
Внедрение «умных» решений в городах планируется начать до конца 2018 года, добавил министр. «Я думаю, до конца этого года мы уже двинемся вперёд», — заключил Мень.
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