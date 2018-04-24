«Никакого смысла в митингах нет». Эксперты поставили под сомнение эффективность протестов ипотечников в Югре

Согласованные митинги прошли в нескольких городах. При этом чувствовалась неуверенность организаторов — мероприятие намечалось в Лангепасе , но не состоялось. Как отмечают сторонние наблюдатели, внимание к проблеме подогревается определенными политическими силами в Югре . Источники, знакомые с ситуацией, говорят, что они пытаются на проблемах ипотечников решить свои политические задачи. Но даже активность оппозиции не смогла привлечь на митинги большое число людей.

По мнению политологов, маловероятно, что такая активность решит проблему граждан.

«В данном случае никакого смысла в митингах нет, поскольку это мешает нормальному решению проблемы, — сказал «ФедералПресс» руководитель уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин . — Просто у нас есть люди эмоционально невыдержанные, которые хотят очень быстро решить все вопросы. Но это все быстро не решается. Считаю, что в этом случае можно было бы из числа активистов выделить наиболее эмоционально устойчивых людей, способных к договорам, и с ними уже обсуждать эти вопросы».

Эксперты отмечают, что в ситуации с компенсациями правительство округа действует в рамках закона. Ранее вопрос об исключении семей из единого списка участников в связи с достижением предельного возраста был рассмотрен Верховным судом РФ . Он признал правомерным исключением граждан, достигших 36 лет. При этом пересмотр определения категории участников не допустим, а возраст в ней установлен по подобию федеральной подпрограммы.

Нижневартовске, Правительство Югры, в свою очередь, признает наличие проблемы. По инициативе губернатора Натальи Комаровой сейчас готовится конференция, где будут совместно выработаны механизмы снижения ежемесячных платежей, а также определены механизмы адресного субсидирования нуждающихся категорий граждан. В начале апреля глава региона заявила о важности выработки механизма предоставления квартир по региональной программе. По ее словам, необходимо решить вопрос так, чтобы «не было необоснованного раздражения и обид, а были нормальные, честные, открытые отношения». У Натальи Комаровой уже есть положительный опыт решения подобных проблем. В 2014 году по поручению губернатора состоялись общественные слушания по вопросу предоставления мер государственной поддержки семьям, исключенным из единого списка участников подпрограммы «Доступное жилье молодым» в связи с достижением одним из супругов 36-летнего возраста. По результатам слушаний, которые прошли в Сургуте Нефтеюганске , были приняты решения вернуть в программу многодетные семьи, семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, семьи, имеющие невысокий уровень доходов.

В департаменте общественных и внешних связей Югры утверждают, что сейчас программа реализуется теми же темпами, что и всегда. Но власти региона разрабатывают механизмы, позволяющие очереди двигаться быстрее.

«Улучшение жилищных условий — один из главных приоритетов для региона, — заявили там. — Причем речь идет не только о мерах поддержки определенных категорий граждан, мы говорим о комплексном решении — о расселении ветхого и аварийного фонда, обеспечении жильем тех, кто ожидает своей очереди по программам жилищной поддержки, в том числе — молодые семьи. С 2006 по 2017 годы, за срок действия целевых программ, 26 957 молодых семей получили субсидии на улучшение жилищных условий, на эти цели из бюджета направлено 17,75 млрд рублей. Правительство региона предпринимает все возможные действия для того, чтобы ускорить сокращение очереди для участников подпрограммы «Доступное жилье — молодым».

Подчеркивается, что при формировании льгот обязательно должны использоваться критерии адресности и нуждаемости. Сейчас власти решают проблему исключения некоторых молодых семей из списка. Например, пока претендовать на доступное жилье не могут семьи, в которых одному из супругов уже исполнилось 36 лет, многодетные пары с детьми-инвалидами и те, кто зарабатывают ниже прожиточного минимума.

«Семьям, успевшим вступить в ипотеку, было предложено воспользоваться компенсацией части процентной ставки по кредиту по подпрограмме «Ипотечное жилищное кредитование» за счет бюджета округа, и 80% исключенных семей, воспользовались такой возможностью. За весь период, в зависимости от срока кредита и первоначальных условий кредитного договора, для семьи — участника сумма выплат компенсации составляет до двух млн рублей», — сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.