Кавказские Минеральные Воды: как все начиналось

24 апреля 1803 года Александр I подписал рескрипт «О признании государственного значения Кавказских Минеральных Вод и необходимости их устройства». Эту дату считают началом формирования Кавказских Минеральных Вод как российского курорта.

Российские цари обращали внимание на минеральные воды и до этого. Петр I заинтересовался дарами природы в XVII веке. Он издал указ «О приискании в России минеральных вод», тогда начались исследования вод неподалеку от Гудермеса

Павел I обращал внимание на источники близ гор Машук и Бештау и даже посылал на местные воды исследователей — врачей и химиков, но, как и предшественник, отложил благоустройство курорта.

Курорт в шалаше

О лечебных свойствах бьющих из-под земли минеральных ключей знали давно. До рескрипта Александра I палаточные лагеря на Кавминводах разбивали у самих источников.

— Прямо у вод строили шалаши, когда военных направляли, например, на лечение. Пролечивали их, снова отправляли на службу. Можно считать, что рескрипт Александра — это день рождения курорта. До него здесь не было ничего, — говорит кандидат исторических наук, эксперт по истории Кавминвод Лидия Краснокутская.

По ее словам, главная задача рескрипта Александра была в том, чтобы как можно скорее «усмирить» Кавказ и ввести его в экономическое поле России . Район Кавказских Минеральных Вод выглядел на фоне общего хаоса мирно и привлекательно. Царское внимание привлекли не только целебные воды, о которых было известно и до рескрипта, но и местоположение будущего курорта: близость к пока еще непокорным кавказским землям и перспективы развить территорию вокруг форпоста на горе Бештау — Константиногорской крепости (ныне утрачена).

— Но вот на территории курорта вообще никаких военных действий не было. Руководители делали все, чтобы оградить это место от военных действий. Каждый из императоров думал, что это — спокойная зона, этот курорт будет служить всем жителям России долгое время. Чтобы люди смогли отдыхать на водах. Это была миролюбивая стратегия, — объясняет эксперт.

— Эта территория разделяла разные очаги сопротивления, представляла собой своеобразную буферную зону. Здесь было более спокойно. Это был более защищенный регион, он и был объявлен местом государственного значения, — говорит старший научный сотрудник Пятигорского краеведческого музея Михаил Семендяев.

Рескрипт, в отличие от указа, носил рекомендательный характер. Но государева слова в те годы ослушаться не смели.

Императорский брендинг

Согласно царскому рескрипту на курорт должны были быть направлены медики, там должны были быть обустроены здания для ванн и помещения для отдыха. Документ стал рекламой для места, о горячих источниках узнало больше людей — сюда стали приезжать лечиться солдаты и офицеры. Был создан рекреационный центр для нужд войск, которые находились на Кавказе.

До прихода генерала Алексея Ермолова и застройка, и благоустройство были, скорее, точечными.

— На практике все, что планировали, сразу реализовать не удалось. С 1804 по 1812 год регион охватила эпидемия чумы. Средств у казны не было еще и из-за войн. Реализация рескрипта в полной мере началась, когда наместником стал генерал Ермолов, — говорит Михаил Семендяев.

В двадцатые годы девятнадцатого века Ермолов — военачальник и главноуправляющий гражданской частью на Кавказе — учредил строительную комиссию, контролирующую развитие курортов. Он распорядился выделить деньги на строительство купален у Александровского источника в Пятигорске . При нем же были построены первые ванны на уступе горы Горячей. Здание было деревянным и до наших дней не сохранилось.

Ермолов умел «выбивать» государственные деньги. По его ходатайству правительство Российской империи выделило 550 тысяч рублей на благоустройство Кавминвод.

Построили город

Найдя средства, Ермолов пригласил для работы на Кавказских Минеральных Водах итальянских архитекторов Иоганна и Иосифа Бернардацци.

— Братья Бернадацци и создали первый план Пятигорска, — говорит Краснокутская.

«Чистенький и новенький городок», описанный Лермонтовым в «Княжне Мэри», — заслуга братьев Бернардацци. За 20 лет в Пятигорске архитекторы построили Прогулочный бульвар с Елизаветинским источником (ныне часть проспекта Кирова, ведущая до входа в парк Цветник), сам парк Цветник, галерею Елизаветинского (ныне Академического) источника, знаменитую Эолову арфу — беседку, где раньше играли струны на ветру, парк Эммануэль, Ресторацию (институт курортологии), Николаевские ванны, грот Дианы, Дом для неимущих офицеров (Курортная поликлиника), Казенный сад (парк Кирова). Так же, как и в Кисловодске, — Ресторацию и дом Реброва, ныне утраченный.

Чтобы заселить Кавказские минеральные воды, правительство на пять лет освободило переселенцев от налогов.

— В середине девятнадцатого века в Пятигорске было пять тысяч жителей, — говорит Краснокутская. — Задача была урбанизировать поселок, чтобы это был не только лечебный центр, но и культурный. В этом заключалась политика государства на обжитие земель. Еще Екатериной был выдвинут принцип — окраина должна развиваться так же, как центр. Александр I был ярким продолжателем бабушкиных традиций.

«…Ныне же поручаю вам приступить к устроению и всех тех заведений, кои для удобности врачевания и выгод больных… признаются нужными», — говорится в документе, подписанном Александром I.

Александровский рескрипт «О признании государственного значения Кавказских Минеральных Вод и необходимости их устройства» не только присвоил статус региону как курорту, но дал толчок развитию водолечения в России, закрепил государственное значение Кавказских Минеральных Вод, положил начало долгой истории «служения» российскому народу.