«При сегодняшней ситуации мы не сможем добиться роста бизнеса в Кировской области»

«Я только что вернулся с Ялтинского экономического форума, в рамках которого прошел слет уполномоченных со всей страны. Когда собирался туда, предполагал, что в нашем регионе достаточно сложная ситуация с точки зрения взаимодействия бизнеса и надзорных структур. Но пообщавшись с представителями более сильных экономических субъектов, понял, что все не так плохо. Новое руководство кировской налоговой на словах декларирует, что будет более внимательно относиться к проблемам бизнесменов. И все же, по фактам структур, которые занимаются обслуживанием бизнеса, можно сделать вывод о том, что за последние пять лет количество претензий к предпринимателям увеличилось в разы. Это выражается в аресте счетов, всевозможных проверках. Де-факто учетные структуры бизнеса работают на налоговую. Запросы фискальных структур — это просто колоссальная проблема.

Пока бизнес очень неохотно декларирует свои проблемы, потому что понимает: если он предъявит претензии к налоговой, она все равно отыграется. Сейчас важно добиться того, чтобы бизнес открыто и при этом безэмоционально выражал свое недовольство, Надеемся, что на претензии, которые мы сформулировали, получим от налоговой не отписки, а положительные ответы. В этом, как это ни парадоксально, заинтересован сам руководитель кировской УФНС Денис Смехов. Если предприниматели смогут донести свою позицию, войдя через дверь, а не через окно, и получат ответ, то будут доверять налоговым органам . Соответственно, бизнес поймет, что на этой территории можно работать. При сегодняшней ситуации мы не сможем добиться роста бизнеса, нам, дай бог, удержать ту ситуацию, которая у нас есть.

У нас есть вторая проблема: это взаимоотношения с муниципалитетами, должностными лицами. В нескольких регионах уже есть примеры по снятию с должностей чиновников, которые препятствуют ведению предпринимательской деятельности. Чтобы решить проблему, предлагаю предпринимателям писать письменные жалобы и обращения, потому что пока мы в основном работаем с эмоциями, а фактов очень мало. Сейчас аппарат уполномоченного рассматривает около 30 дел, далеко не самых крупных. При этом за поддержкой обращаются самые незащищенные предприниматели, крупный бизнес свои проблемы решает кулуарно. Решили они или нет свои вопросы — никто не знает».

Фото: bnkirov.ru