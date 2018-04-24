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Лукашенко заявил о преодолении негативных тенденций в экономике
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Лукашенко заявил о преодолении негативных тенденций в экономике
Мир24
1 час назад
Комментарии
Беларуси
удалось преодолеть негативные тенденции в экономике, заявил заявил в послании белорусскому народу и Национальному собранию президент республики
Александр Лукашенко
, передает БЕЛТА.
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