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Лукашенко заявил о преодолении негативных тенденций в экономике
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Лукашенко заявил о преодолении негативных тенденций в экономике 

Мир24 1 час назад
Беларуси удалось преодолеть негативные тенденции в экономике, заявил заявил в послании белорусскому народу и Национальному собранию президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
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