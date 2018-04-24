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В центре Красноярска больше 30 домов остались без электричества
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В центре Красноярска больше 30 домов остались без электричества 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Аварийное отключение электричества произошло во вторник, 25 апреля, примерно в 13:30.
Предполагается, что ремонт сети будет продолжаться до 17 часов. Неполадки устраняет «Красэнерго». Причина коммунальной аварии выясняется. Не исключена версия короткого замыкания.
Без света остаются дома по адресам:
Ул. Карла Маркса 58а, 60а, 62, 78, 78а, 88, 90, 92, 95, 95/1, ул. Мира 45, 55, 55а, 63, 65, 79, 81, 85, 87, 96, ул. Сурикова, 16, ул. Ленина 111, 113, ул. Кирова 19, 23, 24, ул. Перенсона 20, 21а, 23, ул. Республики,17, ул. Вейнбаума, 26, ул. Диктатуры Пролетариата, 32.
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