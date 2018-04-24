Лифты разрешат заменять по частям

Техрегламент Таможенного Союза, относит к понятию «лифт» кабину, жесткие направляющие, провода для подъема и опускания кабины, двигатель. Таким образом, не предусмотрены работы, которые позволяют поменять только часть конструкции лифта.

Это приводит к тому, что отремонтированные по программе ускоренной замены лифтов подъемники часто не могут быть приняты и введены в эксплуатацию. «Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо внести изменения в Жилищный кодекс, прописав само понятие „модернизация“. Минстрой взял на себя обязательства внести эти изменения», — уточнил Алешин.

В Ростехнадзоре при этом пояснили, что безопасность пассажиров для службы на первом месте. И если лифту требовалась полная замена, а по факту была заменена только кабина, такие работы Ростехнадзор не примет даже после внесения изменений.

Полный текст интервью с главой Ростехнадзора Алексеем Алешиным читайте в завтрашнем номере «Российской газеты», 24 апреля.