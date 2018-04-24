Ещё
Медведев считает инфраструктурную ипотеку импульсом к развитию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев считает инфраструктурную ипотеку импульсом к развитию 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
«Сегодня перед российской экономикой стоит целый ряд стратегически важных задач. И одним из главных условий развития страны, дальнейшего роста экономики является создание качественной и современной инфраструктуры», — говорится в телеграмме.
Д. Медведев отметил заметные изменения в регионах страны и реализацию крупных инфраструктурных проектов: строительство портов, мостов, скоростных магистралей. «Все это делает жизнь людей мобильной и комфортной. Но нам нужно строить больше, создавать необходимые условия для участия бизнеса в развитии общественной инфраструктуры», — считает премьер.
По мнению Д. Медведева, импульс к развитию инфраструктуры может дать новый финансовый механизм «Инфраструктурная ипотека», основанный на принципах государственно-частного партнерства, что позволит привлечь внебюджетные инвестиции.
Глава кабмина подчеркнул, что в рамках конгресса российские и зарубежные эксперты, представители власти, руководители финансовых и строительных организаций смогут обсудить вопросы формирования инфраструктурных планов в регионах. «Рассчитываю, что вы плодотворно поработаете, сформулируете конкретные предложения, которые будут востребованы на практике и помогут запустить новые проекты ГЧП», — заключил он.
V Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП» проходит в Москве с 24 по 27 апреля.
РЖД-Партнер: последние новости
Крестовский остров в Петербурге закроют для транспорта на время мундиаля Минтранс получил обращение "Аэрофлота" из-за проблем с визами США, взаимодействует с МИД Как получить пропуск на Крестовский остров в дни ЧМ-2018?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду190
Зачем Понаровская вернулась в Россию21
Скончался Геннадий Леонов8
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой119
Королева красоты оказалась водителем бандитов42
Видео
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:22
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой
Политика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение