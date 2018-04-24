Медведев считает инфраструктурную ипотеку импульсом к развитию

«Сегодня перед российской экономикой стоит целый ряд стратегически важных задач. И одним из главных условий развития страны, дальнейшего роста экономики является создание качественной и современной инфраструктуры», — говорится в телеграмме.

Д. Медведев отметил заметные изменения в регионах страны и реализацию крупных инфраструктурных проектов: строительство портов, мостов, скоростных магистралей. «Все это делает жизнь людей мобильной и комфортной. Но нам нужно строить больше, создавать необходимые условия для участия бизнеса в развитии общественной инфраструктуры», — считает премьер.

По мнению Д. Медведева, импульс к развитию инфраструктуры может дать новый финансовый механизм «Инфраструктурная ипотека», основанный на принципах государственно-частного партнерства, что позволит привлечь внебюджетные инвестиции.

Глава кабмина подчеркнул, что в рамках конгресса российские и зарубежные эксперты, представители власти, руководители финансовых и строительных организаций смогут обсудить вопросы формирования инфраструктурных планов в регионах. «Рассчитываю, что вы плодотворно поработаете, сформулируете конкретные предложения, которые будут востребованы на практике и помогут запустить новые проекты ГЧП», — заключил он.