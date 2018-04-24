4 принципа, которым стоит поучиться владельцам бизнеса у беспилотных автомобилей

Подключенность

В системе интернета вещей все устройства подключены друг к другу. Компании должны найти способ дать своим клиентам аналогичную подключенность к сторонним сетям. Это позволит собрать ценные данные, которые могут пригодиться для дальнейших улучшений.

Изначально подключенность появилась в автомобилях как мера безопасности: автопроизводители добавили беспроводное подключение к интернету, чтобы при срабатывании подушки безопасности можно было связаться со скорой помощью. Но некоторые автопроизводители увидели в этой функции потенциал и сделали из нее целую экосистему, связывающую клиента, бизнес и продукт.

Фото: YouTube

Возьмем, к примеру, популярные фитнес-браслеты FitBit. Они подключаются к смартфону по Bluetooth и отслеживают прогресс тренировки. Домашние устройства подключаются через Wi-Fi к системе умного дома. Холодильник, свет, камеры наблюдения и умные розетки работают в единой системе и в ней появляется все больше новых устройств.

Если вы владелец малого бизнеса, изучите все ваши услуги и подумайте, как их можно связать с клиентами. Создайте подключенность — например, к сайту или порталу обслуживания. Разработайте систему, которая будет собирать генерируемые данные и помогать анализировать каждое взаимодействие пользователя для будущих доработок.

Фокус на впечатлениях клиента

На первом месте должен быть не продукт или услуга, а впечатления пользователя.

Возьмем, к примеру, GPS-навигатор, который сейчас есть в каждом автомобиле. Самые первые навигационные функции машин были запутанными и неудобными в использовании. Компания Garmin, занимавшаяся разработкой GPS-навигаторов для спорта и отдыха, придумала, как можно улучшить опыт клиента. Она создала навигатор для автомобилей, который превзошел все существовавшие на рынке аналоги. У ее системы Garmin Drive был сенсорный экран, голосовое управление и постоянно дорабатываемый дизайн, то есть неотъемлемый элемент хорошего клиентского опыта.

Фото: The Verge

В будущем для клиентов будет важен не только внешний вид автомобиля, но и функции, которые он предлагает. Потребители будут хотеть машину, которая будет забирать нас после работы, заказав по дороге чашку кофе. В итоге на рынке победит та компания, которая поймет важность этого момента.

Скорее всего, малый бизнес будущего будет более умело адаптироваться к потребностям клиентов. Неважно, какой именно у вас бизнес. Главное определитесь с тем, что вы предлагаете своим клиентам, и подумайте, как это можно доработать.

Цифровые функции

Еще стоит обратить внимание на цифровые функции вашего бизнеса и то, как они связывают вашу компанию, продукт и клиентов. Иногда потребителям нравится не внешний вид автомобиля, а качество цифровых функций, которые к нему прилагаются.

Например, есть мобильное приложение FordPass от легендарного автопроизводителя Ford . Им могут пользоваться даже те, у кого нет своей машины. Приложение представляет собой цифрового ассистента, который помогает с навигацией, поиском транспорта, оплатой проездного или парковочного места. Таким образом, автомобильный бренд предложил потребителям не только машину, но и полезный цифровой продукт.

Фото: Nest

Или же умный термостат Nest — одно из первых подключенных устройств, которое появилось еще до Alexa от Amazon. Успех Nest показал, что клиенты готовы заплатить за умное устройство в десять раз больше обычного.

Обычно малый бизнес предлагает своим клиентам небольшое количество продуктов и услуг. Задумайтесь, можно ли создать цифровую версию какого-нибудь из них. Придумайте, как можно привязать к ним пользователей — например, с помощью улучшенной версии, подписки, купонов или акций в соцсетях.

Неотъемлемость от повседневной жизни

Сделайте так, чтобы ваш продукт стал неотъемлемой частью повседневной жизни клиента. Alexa, например, это удалось довольно быстро. Продукт должен быть полезным не в определенный момент, а в самых разных условиях, из-за чего без него никак нельзя будет обойтись.

Представьте себе автомобиль, который не только едет сам по себе и знает все о своем состоянии, но и анализирует настроение пассажира и может включить соответствующую музыку в салоне. При этом он может подключиться к транспортным сетям и выбрать оптимальный маршрут, а также включить новости или помочь позвонить знакомому по видеосвязи. Возможно, в будущем некоторые люди будут планировать свой день в зависимости от того, что можно сделать с умной машиной — съездить на работу или в магазин, провести время с семьей и так далее.

Фото: Getty Images

Малому бизнесу нужно подготовиться к этим переменам. Его владельцы должны задуматься о том, как вписать свой продукт или услугу в повседневную жизнь клиента. Как он может помочь пользователю и выйти за рамки своих традиционных функций?

Ответ на этот вопрос может оказаться проще, чем вам кажется. Обычные ручки эволюционировали в умные, у ресторанов появились сайты с отзывами и индивидуальными предложениями, в магазинах одежды есть цифровые услуги по поиску нужного размера с рекомендациями от стилистов.

Все сводится к образу жизни, где всюду работают персонализированные и подключенные сервисы, индивидуальный опыт и самообучающиеся машины. Такие умные машины и сервисы станут частью повседневной жизни человека.

Автомобильная индустрия уже меняет образ нашей жизни с помощью каршеринга, электрокаров и новых видов транспорта. Автомобильная компания прошлого станет цифровой компанией будущего. И то же самое может произойти в вашей индустрии — и если вы не хотите остаться позади, пора что-то менять.

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