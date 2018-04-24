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«Вальс Победы» в Оренбургской области станцуют 40 тыс. человек
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«Вальс Победы» в Оренбургской области станцуют 40 тыс. человек 

ТАСС 2 часа назад
ОРЕНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. В канун 9 мая в Оренбургской области 40 тыс. человек синхронно станцуют «Вальс Победы» в честь ветеранов, сообщили ТАСС в правительстве региона.
"Танцевать одновременно «Майский вальс» выйдут жители всех городов и райцентров области, акция стала всенародной, в ней примут участие представители всех образовательных организаций, в том числе воспитанники Оренбургского президентского кадетского училища и кадетской школы— интерната им. И. И. Неплюева", — сказал собеседник агентства.
Планируется, что в Оренбурге на улицу Советскую до набережной реки Урал выйдут танцевать более 10 тыс. человек, а затем на бульваре сводный хор из более тысячи педагогов исполнит песни военных лет. После вальса участники акции произнесут слово «Спасибо!» и выпустят в небо воздушные шары.
Идея международной акции «Вальс Победы» родилась в Екатеринбурге, ее подхватили студенты не только в России, но и в других государствах.
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