«Вальс Победы» в Оренбургской области станцуют 40 тыс. человек

ОРЕНБУРГ , 24 апреля. / ТАСС /. В канун 9 мая в Оренбургской области 40 тыс. человек синхронно станцуют «Вальс Победы» в честь ветеранов, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Танцевать одновременно «Майский вальс» выйдут жители всех городов и райцентров области, акция стала всенародной, в ней примут участие представители всех образовательных организаций, в том числе воспитанники Оренбургского президентского кадетского училища и кадетской школы— интерната им. И. И. Неплюева", — сказал собеседник агентства.

Планируется, что в Оренбурге на улицу Советскую до набережной реки Урал выйдут танцевать более 10 тыс. человек, а затем на бульваре сводный хор из более тысячи педагогов исполнит песни военных лет. После вальса участники акции произнесут слово «Спасибо!» и выпустят в небо воздушные шары.