Число онлайн-касс в России с начала реформы выросло на 40%

МОСКВА , 24 апреля / ТАСС /. Число онлайн-касс в России с начала реформы по переходу на новые кассовые аппараты, передающие информацию о расчетах в ФНС в режиме онлайн, выросло на 40%, до 1,6 млн аппаратов, сообщил ТАСС глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин

Российские ретейлеры с июля 2017 года перешли на новые кассовые аппараты, передающие информацию о расчетах в ФНС в режиме онлайн. С 1 июля 2018 года на онлайн-кассы перейдут организации и индивидуальные предприниматели в сфере розничной торговли и общественного питания, а с 1 июля 2019 года оплата всех работ и услуг также должна проходить через онлайн-кассы.

"На сегодняшний день успешно реализован первый этап реформы по переходу на онлайн-кассы: более 520 тыс. налогоплательщиков подключили к системе 1,6 млн касс, что превышает дореформенный парк активных касс на 40%. Ежемесячно пробивается чеков на сумму свыше 2 трлн рублей", — сказал он.

Мишустин пояснил, что на новый порядок уже сейчас переходят налогоплательщики второго этапа, которые по закону должны подключиться с 1 июля 2018 года. «Сейчас наша задача — создать для них максимально комфортные условия перехода. Важно, что расходы предпринимателей второго этапа покрываются налоговым вычетом до 18 тыс. рублей на каждую кассу. Для удобства предпринимателей на сайте ФНС России размещены различные варианты соответствующих решений, которые также включают стоимость кассы, фискального накопителя и услуг оператора», — отметил глава ФНС РФ.