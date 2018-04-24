Минэнерго выступает за привлечение поставщиков газа к разработке правил рынка газа ЕС

БЕРЛИН, 24 апреля. / ТАСС /. Министерство энергетики России считает целесообразным учитывать мнение поставщиков газа при разработке правил газового рынка Европы.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, выступая на международной конференции «Перспективы энергетического сотрудничества РФ — ЕС», организованной «Российским газовым обществом».

"Было бы целесообразно привлечь страны-поставщики к разработке правил этого рынка. Этого сделано не было. Я надеюсь, что на последней стадии будут привлечены наши эксперты", — сказал он. «Нам бы хотелось с помощью Германии [донести] те озабоченности, которые у нас есть с точки зрения будущего регулирования рынка газа», — добавил Яновский.

Замминистра призвал Германию более активно отстаивать свои экономические интересы, в том числе по рынку газа. По его словам, у страны есть для этого все возможности. Яновский также заметил, что санкции западных стран против России дали громадный толчок к развитию промышленности в России, но все равно призвал Германию к сотрудничеству.