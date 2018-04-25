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Библиотека иностранный литературы и РЖД запустят совместный проект
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Библиотека иностранный литературы и РЖД запустят совместный проект 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени Маргариты Рудомино совместно с компанией «Российские железные дороги» запустят проект. Он стартует 26 апреля. Проект называется «Библиотека путешественника».
— В вагоне состава выделят купе, где разместятся книги на иностранном и русском языках. Пассажиры смогут с помощью проводника пройти в своеобразную мини-библиотеку. Там для них будет выбор книг на разную тематику, — рассказала пресс-секретарь культурного учреждения Дарья Хохлова.
Она уточнила, что особенностью проекта является наличие доступа к виртуальному приложению «Гид-артефакт». Скачав данную программу, любители чтения узнают необычные подробности и прочую информацию о взятых ими книгах.
Поезд с мини-библиотекой «на колесах» торжественно отправится в 19:00 с Белорусского вокзала.
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