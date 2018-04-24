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Конструктору ОТРК «Искандер-М» присвоили звание Герой Труда России закрытым указом президента
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Конструктору ОТРК «Искандер-М» присвоили звание Герой Труда России закрытым указом президента 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
«Искандер-М» и «Хризантема-С», «Игла-С» и «Верба», семейство ракет «Атака» и «Штурм» и другие — заслуги конструктора Валерия Кашина еще долго будут оставаться под грифом «Совершенно секретно».
Заместитель генерального директора АО «НПО „Высокоточные комплексы“» — генеральный конструктор АО «НПК „Конструкторское бюро машиностроения“» Валерий Кашин человек непубличный. Даже звание Герой Труда России ему присвоили закрытым указом президента, а Золотую Звезду вручали в присутствии коллег, имеющих допуск к секретам государственной важности. Поэтому и в родной Коломне далеко не все в курсе, что Валерий Михайлович имеет непосредственное отношение к таким известным оружейным брендам, как «Искандер-М», «Хризантема-С», «Игла-С», «Верба», «Атака», «Штурм» и ряду других, названия которых еще не подлежат разглашению.
Космос как предчувствие
Кашину повезло — его школьная пора пришлась на эпоху освоения космоса. «До сих пор помню октябрь 1957 года, когда запустили первый искусственный спутник Земли. Это была просто феерия», — вспоминал Валерий Михайлович. А потом был сентябрь 1959 года, и новая победа — советская автоматическая межпланетная станция «Луна-2» впервые достигла поверхности ночного светила. «Я сидел у приемника и ждал, когда „Луна-2“ попадет в Луну. Я ждал именно 14 сентября, и она попала 14 сентября». Все дело в том, что в этот день Валере Кашину исполнилось 12 лет.
А потом произошло главное событие XX века — полет Юрия Гагарина. В это время уже многие были «хронически больны» ракетной техникой, в том числе и Кашин, который окончил школу с золотой медалью, а на вступительных испытаниях в «Бауманку» удивил уровнем подготовки экзаменаторов. Читайте далее…
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