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В Ямальском районе в школу-интернат поставляли просроченные продукты
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В Ямальском районе в школу-интернат поставляли просроченные продукты 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
В Ямальском районе оштрафована компания «Северпродснаб», поставлявшая в Сеяхинскую школу-интернат просроченные продукты.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа, нарушения были выявлены в ходе проверки, организованной после обращения директора школы-интерната.
Согласно условию муниципального контракта на поставку продуктов питания на общую сумму 887 тысяч рублей «Северпродснаб» был обязан обеспечить своевременные поставки, отвечающие качеству и с надлежащим сроком годности. Из-за ненадлежащего исполнения условий контракт был расторгнут.
«В свою очередь, поставленные ООО «Северпродснаб» продукты питания указанным условиям не отвечали. При приемке товара учреждением установлено, что продукты питания поступили в поврежденной таре, с истекшими сроками годности, в том числе не подлежащие употреблению по причине их порчи. Часть продуктов питания не была поставлена в установленный контрактом срок, что могло сорвать нормальный режим работы муниципального учреждения и привести к сбоям в обеспечении питания воспитанников школы-интерната», — отмечают в пресс-службе ведомства.
По требованию прокуратуры «Северпродснаб» привлечено к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ. Обществу назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.
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