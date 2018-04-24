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Общественный совет при УМВД по Приморскому краю организовал велопробег во Владивостоке
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Общественный совет при УМВД по Приморскому краю организовал велопробег во Владивостоке 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Во Владивостоке открытие велосезона 2018 года отметили массовым велопробегом. Свыше 600 велосипедистов из всех уголков Приморья проехали по улицам Владивостока — от кольца фуникулера и до набережной Спортивной гавани.
В обеспечении общественного порядка сотрудникам Госавтоинспекции УМВД России по городу Владивостоку помогали волонтеры Молодежного ресурсного центра, курсанты Морского государственного университета имени адмирала Невельского и члены молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды».
Заезд состоялся в полдень, велосипедисты самого разного возраста, целыми семьями проехали по улицам города. Велозаезд традиционно стартовал с кольца фуникулёра и завершился на Спортивной набережной, где для всех участников мерприятия подготовили культурную программу.
Ребята из веломастерской «Сам себе велосипед» организовали бесплатную настройку велосипеда всем желающим, протестировали «двухколесных друзей». Специалисты музея имени Арсеньева провели велоэкскурсии по Владивостоку. Кроме того, работали площадки по обучению самых маленьких везде на велосипеде, проходили мастер-классы, конкурсные программы с выполнением трюков для всех желающих.
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