Свет, музыка, фонтан!

Главный городской фонтан откроет сезон уже 1 мая. Остальные фонтаны заработают в начале мая.

20 апреля прошел первый тестовый запуск светомузыкального фонтана на площади перед Театром-Театром. На период холодов оборудование было законсервировано (система водоснабжения и энергоснабжения были отключены, насосы и форсунки сняты). Сейчас специалисты продолжают тестовые запуски, проводят настройки, чистят оборудование. Репертуар и точное время представлений будет сообщено позже.