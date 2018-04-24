Ещё
Свет, музыка, фонтан!
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свет, музыка, фонтан! 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Главный городской фонтан откроет сезон уже 1 мая. Остальные фонтаны заработают в начале мая.
20 апреля прошел первый тестовый запуск светомузыкального фонтана на площади перед Театром-Театром. На период холодов оборудование было законсервировано (система водоснабжения и энергоснабжения были отключены, насосы и форсунки сняты). Сейчас специалисты продолжают тестовые запуски, проводят настройки, чистят оборудование. Репертуар и точное время представлений будет сообщено позже.
Тем временем перед зданием Законодательного Собрания Пермского края уже огородили площадку для строительства второго светомузыкального фонтана. Окончание работ запланировано на 2019 год.
Собака: последние новости
Опубликован список закрытых эвакуационных выходов в петербургских ТЦ, школах и общежитиях Правительство планирует обложить налогом большинство интернет-покупок "Solyanka-party": встреча любителей иностранных языков пройдет в Fidel'e
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду192
Зачем Понаровская вернулась в Россию21
Скончался Геннадий Леонов8
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой137
Королева красоты оказалась водителем бандитов44
Видео
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:22
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой
Политика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение